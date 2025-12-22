'कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है...'सीएम योगी का बड़ा बयान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने कोडीन कफ़ सिरप के कथित अवैध कारोबार को लेकर हंगामा किया और अध्यक्ष के आसन के सामने...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने कोडीन कफ़ सिरप के कथित अवैध कारोबार को लेकर हंगामा किया और अध्यक्ष के आसन के सामने आकर सरकार विरोधी नारे लगाए। विधानसभा सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल के समय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा ''कोडीन का मामला पूरे प्रदेश में जाल की तरह फैला है और यह बहुत दिनों से चल रहा है, डब्‍लूएचओ ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके सेवन से सैकड़ों बच्‍चों की जान गई है और हजारों करोड़ रुपये का धंधा भी हुआ है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है।

सीएम योगी ने कहा, कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है!! सदस्य को अध्ययन करके आना चाहिए। सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आपकी मजबूरी है यह सब कहना। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। समय-समय पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन छापेमारी करता है। सीएम योगी ने कहा, उम्र के चौथे पद पर कोई झूठ नही बोलता। सच बोलने का काम करना चाहिए। जांच होने दीजिए समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप या नकली दवा से किसी भी व्यक्ति की मौत की कोई जानकारी शासन के संज्ञान में नहीं आई है और इस संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम का कोई आधार नहीं है। उन्होने कहा कि राज्य में हाल ही में पकड़े गए सबसे बड़े थोक विक्रेता को वर्ष 2016 में समाजवादी पाटर्ी सरकार के दौरान लाइसेंस दिया गया था। वर्तमान सरकार ने इस मामले में कड़ी कारर्वाई करते हुए जांच तेज कर दी है। योगी ने कहा कि एसटीएफ प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोडीन कफ सिरप का उत्पादन नहीं होता है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, कोडीन कफ सिरप का उत्पादन मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में होता है। जिन मौतों के मामले सामने आए हैं, वे अन्य राज्यों से संबंधित हैं, न कि उत्तर प्रदेश से। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करेगी और नकली दवा के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।