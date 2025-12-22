दीनी जलसे से लौटते वक्त मौत की टक्कर! बिजनौर में डंपर से भिड़ी क्रेटा कार—मौलाना समेत 4 की दर्दनाक मौत

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा हरिद्वार मार्ग पर स्थित जालपुर गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डंपर और क्रेटा कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार सभी...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा हरिद्वार मार्ग पर स्थित जालपुर गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डंपर और क्रेटा कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार सभी लोगों की जान चली गई।

दीनी जलसे से लौटते समय हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक राहतपुर गांव में आयोजित एक दीनी जलसे में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जलसे में प्रवचन देने आए मौलाना कारी इकबाल को सराय आलम गांव छोड़ने के लिए तीन युवक क्रेटा कार से निकले थे। जैसे ही उनकी कार जालपुर गांव के पास पहुंची, वह आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा घुसी।

टक्कर इतनी तेज कि उड़ गए कार के परखच्चे

हादसा इतना भीषण था कि क्रेटा कार के परखच्चे उड़ गए और सभी लोग गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

इन लोगों की गई जान

हादसे में मरने वालों में प्रवचन देने वाले मौलाना कारी इकबाल के अलावा उन्हें छोड़ने जा रहे अशफाक, एतेशाम और सलाउद्दीन शामिल हैं। चारों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया है।

गांव में पसरा मातम

घटना की खबर मिलते ही आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व प्रधान मोहम्मद मुस्तफा समेत अन्य ग्रामीणों ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। लोगों का कहना है कि मौलाना कारी इकबाल एक नेक और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी असमय मौत से इलाके को बड़ा नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान

बिजनौर में हुए इस सड़क हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।