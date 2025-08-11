स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाला आरोपी आया जेल से बाहर, समाजसेवी ने घर पहुंचकर सौंपा 11 लाख का चेक

यूपी न्यूज: यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाला आरोपी जमानत पर रिहा हो गया है। दरअसल, बीते बुधवार को सारस तिराहे पर स्वागत के दौरान पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी...

यूपी न्यूज: यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाला आरोपी जमानत पर रिहा हो गया है। दरअसल, बीते बुधवार को सारस तिराहे पर स्वागत के दौरान पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को रोहित द्विवेदी ने गले में हार पहनाया और फिर पीछे से थप्पड़ मार दिया था। समर्थकों ने रोहित को पकड़कर जमकर पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

जानिए क्यों मारा था थप्पड़

स्वामी प्रसाद मौर्या लखनऊ से फतेहपुर जा रहे थे। रायबरेली से गुजरते वक्त उनका स्वागत शहर के गोल चौराहे पर किया जा रहा था। तभी उनपर रोहित ने हमला कर दिया। पहले उस ने उन्हें माला पहनाई फिर उनके सिर पर पीछे से वार करके भागने लगा। जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओ ने उसे घेरकर पीटना शुरू कर दिया। मामले में मिल एरिया पुलिस ने ऑटी नौगवां निवासी शिवम यादव, कौरापुर गौरा निवासी रोहित द्विवेदी पर केस दर्ज कर दोनों को जेल भेजा था। शनिवार को दोनों जमानत पर रिहा हुए थे। हमले के दौरान रोहित ने बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य निजी हित के लिए सनातन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने रामचरित मानस को भी फाड़ा। इससे नाराज होकर उसने पूर्व मंत्री को थप्पड़ जड़ा।

रोहित को दिया गया 11 लाख रुपये का चेक

जमानत पर रिहा होने के बाद समाजसेवी आशीष तिवारी ने समर्थकों के साथ गांव पहुंचकर रोहित को चेक सौंपा। ये चेक 11 लाख रुपये का था।



