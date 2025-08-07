Main Menu

इश्क ऐसा कि रिश्तों की हदें टूट गईं! चाची के प्यार में भतीजे ने उठाया दिल दहलाने वाला कदम, परिवार भी रह गया हैरान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Aug, 2025 12:56 PM

rampur news nephew drank poison in his insistence to marry his aunt

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात है कि यहां एक युवक अपनी सगी चाची के साथ प्रेम में था और जब घर वाले इस बात को नकारने...

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात है कि यहां एक युवक अपनी सगी चाची के साथ प्रेम में था और जब घर वाले इस बात को नकारने लगे तो युवक ने अपनी जान दे दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक का नाम विजय पाल है। उसकी मौत के पीछे का कारण उसकी सगी चाची के साथ उसका प्रेम संबंध बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि यह प्रेम कोई नई बात नहीं थी, बल्कि पिछले पांच साल से दोनों के बीच चल रहा था। जब परिजन इस अस्वीकृत रिश्ते को लेकर विरोध करने लगे, तो विजय ने जहर खाकर अपनी जान दे दी।

पांच साल पुराना प्रेम और उसकी कहानी
विजय की मां रेशमा और पिता लखपत कश्यप का कहना है कि विजय और उसकी चाची के बीच का प्रेम बहुत पुराना है। रेशमा का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि बीते पांच साल से दोनों के बीच संबंध कायम था। उन्होंने आरोप लगाया कि चाची ने विजय को अपने वश में कर लिया था। विजय का कहना था कि उसने इस चाची से तीन बार शादी की है और इसमें डेढ़ लाख रुपए भी खर्च हुए हैं।

विजय की मौत की रात का घटनाक्रम
विजय की मौत से पहले की रात का वाकया उसके पिता लखपत ने बताया। उन्होंने कहा कि रविवार की रात को विजय घर वापस आया और पीछे की झोपड़ी में सो गया। अगले दिन सुबह, उसकी चाची पीछे से आई और विजय को अपने साथ ले गई। शाम को जब परिवार वाले घर लौटे तो विजय ने जहर खा लिया। यह बात परिवार को पता नहीं चली कि उसने जहर लिया है। लखपत ने कहा, "वह मरने से पहले बोला कि ये मेरी है, जब तक वह नहीं जाएगी, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा।"

सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन
परिजनों का आरोप है कि विजय की चाची का व्यवहार सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ था। वह घर में चाची होने के बावजूद, खुलेआम विजय के साथ प्रेम कर रही थी। रेशमा ने कहा कि अगर यह सब उनकी गलती होती, तो वह कई बार घर आती, लेकिन जब उसकी गलती थी, तब वह एक बार भी नहीं आई। विजय के मरने के बाद भी चाची ने कोई संवेदना नहीं दिखाई। न ही वह अपने बेटे की मौत के बारे में कोई जानकारी दी। बल्कि, वह घूमकर गई उसका हाथ पकड़कर दोनों चले गए। फिर वह वापस आई और इसी के बाद विजय ने जहर खाया।

पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई
यह मामला अब पुलिस के संज्ञान में है। थाना मिलक खानम की प्रभारी निशा खटाना ने कहा कि शिकायत मिली है और जांच शुरू कर दी गई है। जैसे-जैसे जांच में नए तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विजय के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है और कहा है कि वे आरोपी चाची के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने कहा, "बेटे की जान गई है, अब हम अपने बाकी बच्चों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं।"

