झुमकों पर डाका! लखनऊ की ज्वेलरी शॉप से महिला ने उड़ाए सोने के झुमके, पूरी वारदात CCTV में कैद

Lucknow News: लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के भूतनाथ मार्केट में स्थित रिद्धि ज्वेलर्स की दुकान से एक महिला ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। महिला ने दुकान से लगभग 1 ग्राम वजन के सोने के झुमके चोरी कर लिए और वहां से भाग गई।

कैसे हुई चोरी?

दुकानदार के मुताबिक, महिला ग्राहक बनकर दुकान में आई और झुमके देखने की मांग की। कुछ देर दुकान में रहने के बाद उसने किसी बहाने से बाहर जाने का झूठा बहाना बनाया। जब दुकानदार ने बाद में अपने सामान की जांच की, तो पाया कि एक जोड़ी सोने के झुमके गायब थे।

CCTV फुटेज में कैद चोरी

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि महिला ने चुपचाप झुमके चुरा लिए और बिना कोई शक जगाए बाहर चली गई।

जांच में जुटी पुलिस

दुकानदार ने तुरंत घटना की जानकारी गाजीपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी महिला की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में महिला की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। साथ ही, पुलिस ने दुकानदारों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की भी सलाह दी है।

क्या कहना है पुलिस का?

पुलिस अधिकारी ने बताया कि चोरी की वारदातों पर पूरी नजर रखी जा रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है।