झाड़-फूंक की आड़ में दरिंदगी! शादी के बाद 8 साल से संतान सुख की आस में पहुंची महिला से तांत्रिक ने किया रे*प

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Aug, 2025 07:14 AM

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से अंधविश्वास के नाम पर महिला से दुष्कर्म का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित महिला संतान सुख पाने की उम्मीद में एक तांत्रिक के पास गई थी, लेकिन वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। पुलिस ने इस मामले में...

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से अंधविश्वास के नाम पर महिला से दुष्कर्म का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित महिला संतान सुख पाने की उम्मीद में एक तांत्रिक के पास गई थी, लेकिन वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी तांत्रिक मुश्ताक अली को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?
यह घटना मथुरा जिले के एक ग्रामीण इलाके की है। पीड़िता की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक संतान नहीं हुई। इसी कारण वह अपनी देवरानी  के साथ एक व्यक्ति के पास गई, जो खुद को तांत्रिक बताता है। उस व्यक्ति का नाम मुश्ताक अली बताया गया है।

धुआं फैला कर की दरिंदगी
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुश्ताक ने उसे भरोसा दिलाया कि वह झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र से उसे संतान सुख दिला सकता है।इसके बाद उसने महिला को एक अलग कमरे में ले जाकर क्रिया करने की बात कही। जब महिला कमरे में गई तो वहां पहले से ही धुआं फैला हुआ था। उस धुएं की वजह से महिला अर्ध-बेहोश हो गई। इसी हालत का फायदा उठाकर मुश्ताक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

घर पहुंचकर बताई आपबीती
किसी तरह महिला घबराई हुई हालत में घर पहुंची और अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

तांत्रिक गिरफ्तार, जांच जारी
पुलिस ने सोमवार शाम को आरोपी मुश्ताक अली को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गांव में आक्रोश, अंधविश्वास पर सवाल
इस घटना के बाद गांव के लोगों में गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों को बेफकूफ बनाना और शोषण करना बंद होना चाहिए। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास का फायदा उठाकर कुछ लोग महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। ऐसे मामलों से समाज को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों।
 

