इंजीनियर को जूते से पीटने वाला BJP नेता गिरफ्तार, घसीट-घसीटकर ले गई पुलिस, समर्थकों ने जमकर काटा बवाल

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के इंजीनियर श्रीलाल सिंह को जूते से पीट दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने मुन्ना बहादुर को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाना था, लेकिन वहां भी हंगामा हो गया।

पुलिस के साथ हुई झड़प

बीते रविवार को जब पुलिस मुन्ना बहादुर को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तो उन्होंने पुलिस गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। उनके समर्थक भी मौके पर जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिसकर्मियों को मुन्ना को घसीट-घसीटकर गाड़ी में बैठाना पड़ा। मुन्ना ने इस दौरान पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया और कहा कि वे लोगों की समस्या लेकर आए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन पर हमला किया।

पूरे मामले का सच

यह विवाद बिजली कटौती की शिकायत को लेकर शनिवार को शुरू हुआ था। मुन्ना बहादुर बिजली विभाग के इंजीनियर श्रीलाल सिंह के दफ्तर गए थे, जहां दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर मुन्ना ने इंजीनियर को जूते से पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इंजीनियर ने आरोप लगाया कि मुन्ना ने उन्हें जातिसूचक गालियां देते हुए मारा, जबकि मुन्ना ने कहा कि इंजीनियर और उनके कर्मचारी उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने इंजीनियर की शिकायत पर मुन्ना बहादुर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इंजीनियर का मेडिकल भी कराया गया है। पुलिस ने रविवार को मुन्ना को अस्पताल से गिरफ्तार किया और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस घटना ने बलिया के सियासी माहौल को गर्मा दिया है।