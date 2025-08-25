Main Menu

  • एक पल में उजड़ गया परिवार: मूसलधार बारिश में टूटा आशियाना, मलबे में दबने से मां-बेटे की मौत

25 Aug, 2025

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज भारी बारिश के बीच बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में एक कच्चा मकान ढह जाने से घर के अंदर सो रहे 7 लोग दब गए जिसमें मां और बेटे की मौत हो गई जबकि 5 लोग अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ......

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज भारी बारिश के बीच बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में एक कच्चा मकान ढह जाने से घर के अंदर सो रहे 7 लोग दब गए जिसमें मां और बेटे की मौत हो गई जबकि 5 लोग अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं।

बारिश में घर ढहा, 7 लोग मलबे में दबे
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने आज यहां बताया कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरदौली में आज सुबह बरसात के बीच गृहस्वामी मुकेश बाजपेई (54), उनकी मां माधुरी, पुत्री क्षमता, प्रकाशनी, व कामिनी तथा पुत्र प्रखर अलग-अलग चारपाई पर सोए थे कि अचानक भरभराकर घर ढह गया जिसमें मलबे में सारे लोग दब गए।

पड़ोसियों ने बचाया, 2 की मौत और 5 की हालत गंभीर
बताया जा रहा है कि घर गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए और आनन फानन में मलबा हटा कर सभी घायलों को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मुकेश व उनकी मां माधुरी को मृत घोषित कर दिया। अन्य 4 को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है । जहां वह मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम राहत देने के लिए लगी हुई है। 

