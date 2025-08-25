सपा के पाले हुए माफियाओं से खतरा, अखिलेश के बयान ने बढ़ाया अपराधियों का हौसला: पूजा पाल ने खोला बड़ा राज

UP Politics News: उत्तर प्रदेश की चायल विधानसभा की विधायक पूजा पाल ने एक पत्र के माध्यम से समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके पति की हत्या के समय सपा की सरकार थी और उनका डर है कि पोषित माफिया...

UP Politics News: उत्तर प्रदेश की चायल विधानसभा की विधायक पूजा पाल ने एक पत्र के माध्यम से समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके पति की हत्या के समय सपा की सरकार थी और उनका डर है कि पोषित माफिया और गुंडों के चलते उन्हें भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस खतरे का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ सपा और अखिलेश यादव होंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूजा पाल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य मंत्री पद हासिल करना नहीं, बल्कि अपने पति की हत्या के दोषियों को सजा दिलाना था। उन्होंने योगी सरकार की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि मामले में न्याय हुआ, लेकिन सपा अब भी अपराधियों को संरक्षण दे रही है।

सपा के प्रति सवाल : दोहरा मापदंड और जातीय भेदभाव

पत्र में पूजा पाल ने आरोप लगाया कि सपा में डबल स्टैंडर्ड अपना रखा गया है। जब उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया, तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, जबकि पार्टी के नेता और परिवारजन भी ऐसा करते आए हैं, पर उन्हें क्यों माफ कर दिया गया? साथ ही उन्होंने सपा पर दलित, पिछड़ों और अति-पिछड़ों को सेकंड क्लास मानने का आरोप भी लगाया, जबकि अपराधियों को प्राथमिकता दी जाती है।

केंद्र में जांच की मांग और सपा की प्रतिक्रिया

इस पत्र और आरोपों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि यदि पूजा पाल को खतरा है, तो इसकी केंद्र सरकार से जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि वह खुद उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।