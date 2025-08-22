शारीरिक संबंध के दौरान पत्नी ने ब्लेड से किया पति पर हमला, प्राइवेट पार्ट पर आई गहरी चोट – सात टांकों से बची जान!

Main Menu

Edited By Anil Kapoor,Updated: 22 Aug, 2025 01:33 PM

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस घटना में एक महिला ने अपने घरेलू झगड़े के दौरान पति पर ब्लेड से हमला कर दिया। आरोप है कि इस हमले में महिला ने पति के प्राइवेट पार्ट पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह मामला मंडावर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नई शादी और बिगड़ते रिश्ते 
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम सीमला कला निवासी चांदवीर उर्फ चांद की शादी इस साल 29 अप्रैल 2025 को अलीपुरा जट थाना क्षेत्र की एक लड़की से हुई थी। शादी को अभी 4 ही महीने हुए थे कि पति-पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। पीड़ित युवक का कहना है कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था। वह अक्सर अनजान लोगों से फोन पर बात करती थी, और जब उसने इस बात को टोकना चाहा तो वह गुस्सा हो जाती थी। युवक का कहना है कि उसे शुरू से ही शक था कि उसकी पत्नी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है।

घटना के समय का घटनाक्रम
यह घटना 20 अगस्त 2025 की शाम करीब 6 बजे की है। उस समय घर में पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था। पीड़ित ने बताया कि जब वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए गया, तभी उसकी पत्नी ने पास रखे ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। तेज धार वाले ब्लेड के वार से वह वहीं दर्द से तड़पने लगा। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग और परिवार वाले मौके पर पहुंच गए।

घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती
घटना के तुरंत बाद परिजनों ने युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया और बताया कि युवक के प्राइवेट पार्ट पर गहरा कट लगा है, इसलिए वहां 7 टांके लगाए गए हैं। चिकित्सकों ने यह भी कहा कि चोट गंभीर होने के बावजूद उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी। युवक के पिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।

पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई
इलाज के बाद पीड़ित चांदवीर सीधे थाने पहुंचा और पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दी। उसने बताया कि उसकी पत्नी उसे जानबूझकर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रही है। पीड़ित का कहना है कि उसे डर है कि उसकी पत्नी आगे जाकर उसके खिलाफ झूठे आरोप भी लगा सकती है। उसने कहा कि अगर परिवारजन समय पर ना पहुंचते तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था।

पुलिस की कार्रवाई
मंडावर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेगी। फिलहाल महिला को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आसपास के इलाके में चर्चा
यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग हैरान हैं कि शादी के कुछ ही महीनों बाद पति-पत्नी के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि बात जानलेवा हमले तक पहुंच गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं ना केवल परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय हैं। कई लोग इसे आधुनिक समाज में बदलते रिश्तों की सच्चाई से जोड़ रहे हैं, जहां छोटी-छोटी बातों पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा गहरा सकता है और अंत में हिंसा तक पहुंच सकता है।

