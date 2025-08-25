Main Menu

पति भी और प्यार भी... महिला ने पंचायत में रखा अजीब प्रस्ताव, बोलीं- 15-15 दिन दोनों के साथ टाइम शेयरिंग करूंगी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 25 Aug, 2025 02:55 AM

जिले के अजीमनगर और टांडा थाना क्षेत्र के दो गांवों से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला ने पंचायत के सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। महिला ने कहा कि वह अपने पति और प्रेमी – दोनों के साथ...

Rampur News: जिले के अजीमनगर और टांडा थाना क्षेत्र के दो गांवों से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला ने पंचायत के सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। महिला ने कहा कि वह अपने पति और प्रेमी – दोनों के साथ रहना चाहती है, बारी-बारी से 15-15 दिन बिताएगी। दरअसल, डेढ़ साल पहले अजीमनगर की एक युवती की शादी पड़ोसी गांव के युवक से हुई थी। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसका प्रेम संबंध टांडा क्षेत्र के युवक से हो गया। इसके बाद वह बार-बार प्रेमी के साथ भागने लगी।

एक साल में 10 बार प्रेमी संग फरार
महिला अब तक कुल 10 बार प्रेमी के साथ भाग चुकी है, लेकिन हर बार वापस लौटा दी गई या खुद लौट आई। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। हाल ही में वह फिर से लापता हुई और इस बार पति ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने महिला को बरामद कर पति के हवाले किया, लेकिन वह एक ही रात में फिर प्रेमी के पास चली गई।

पंचायत में महिला का ‘डबल शेड्यूल’ प्रस्ताव
बार-बार की इस स्थिति से तंग आकर गांव में पंचायत बुलाई गई। इस दौरान महिला ने खुलकर कहा, "मैं दोनों को छोड़ नहीं सकती। मैं 15 दिन पति और 15 दिन प्रेमी के साथ रहूंगी।" इस अजीबोगरीब प्रस्ताव पर पंचायत में सन्नाटा छा गया।

पति ने कहा- "अब तुम प्रेमी के साथ ही रहो"
महिला की बात सुनकर पति ने सभी के सामने हाथ जोड़कर कहा, “अब मुझे माफ कर दो, तुम अपने प्रेमी के साथ ही रहो।” इसके बाद वह पत्नी को प्रेमी के घर छोड़कर खुद वापस लौट गया। अब यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, और सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है।

