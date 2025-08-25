Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Rain Alert: यूपी में फिर तबाही मचा सकती है तूफानी बारिश! आज इन 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी...रहे सावधान

Rain Alert: यूपी में फिर तबाही मचा सकती है तूफानी बारिश! आज इन 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी...रहे सावधान

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Aug, 2025 08:17 AM

rain alert stormy rain can cause havoc again in up

Rain Alert In UP: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून पूरी तरह एक्टिव हो गया है। जिसकी वजह से प्रदेश में कल कई इलाकों में भारी और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने यहां पर आज भारी...

Rain Alert In UP: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून पूरी तरह एक्टिव हो गया है। जिसकी वजह से प्रदेश में कल कई इलाकों में भारी और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने यहां पर आज भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, आज यानी 25 अगस्त 2025 की सुबह 08:30 बजे तक मिर्जापुर जनपद में दोनों दिन भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, प्रदेश के पूर्वी और तराई के 30 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 

जानिए कब तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला 
मौसम विभाग ने आज यानी 25 अगस्त को राज्य में जोरदार बारिश होने वाली है। कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यहां पर भारी बारिश होगी। 30 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी है। बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। वहीं, कल यानी 26 अगस्त को बारिश का सिलसिला थम जाएगा और लोगों को अगले पांच दिनों के लिए बारिश से राहत मिलेगी। 

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी 
प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, और ललितपुर शामिल है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!