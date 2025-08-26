बिजनौर में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही! जन्म प्रमाण पत्र के बदले बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार में मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Aug, 2025 08:05 AM
Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक व्यक्ति ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और सिस्टम की गलती के कारण उसे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। यह घटना नजीबाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत तातारपुर लालू की है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, नजीबाबाद के रहने वाले अनुपम अग्रवाल ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनके घर जब प्रमाण पत्र पहुंचा, तो परिवार के लोग देख कर हैरान रह गए क्योंकि यह दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र था, जबकि अनुपम अभी भी जीवित हैं।
परिवार में मचा हड़कंप
मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर घर में शोक जैसा माहौल बन गया। परिवार वाले चिंतित और परेशान हो गए कि ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई। अनुपम ने बताया कि उन्होंने केवल जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन अधिकारियों ने बिना सही जांच-पड़ताल के उनके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
यह मामला ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में लापरवाही को उजागर करता है। बिना सत्यापन और जांच के इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करना बहुत बड़ी गलती है। परिवार ने कहा कि अगर यह मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता, तो उन्हें कई तरह की कानूनी और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था।
स्थानीय लोगों ने की जांच और कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले की गहन जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हों। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने के सिस्टम में सुधार होना चाहिए ताकि लोगों को इस तरह की परेशानियों से बचाया जा सके।