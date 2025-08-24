Main Menu

दरिंदगी की हद पार: कर्जन ब्रिज पर टहलने गई युवती से मारपीट, फिर झाड़ियों में ले जाकर किया दुष्कर्म

Edited By Pooja Gill,Updated: 24 Aug, 2025 03:46 PM

brutality crossed all limits a girl who went for a walk

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फाफामऊ पर बने कर्जन ब्रिज पर युवती से मारपीट और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि दो फरार हैं...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फाफामऊ पर बने कर्जन ब्रिज पर युवती से मारपीट और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि दो फरार हैं। दरअसल प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। 16 अगस्त की शाम एक युवती अपने परिचित के साथ गंगा नदी पर बने कर्जन पुल पर टहलने गई थी। तभी वहां दो युवक पहुंचे। आरोप है कि इनमें से एक ने युवती के मित्र के साथ मारपीट की और दूसरे ने युवती को जबरन झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया।  

आरोपियों की तलाश के लिए 8 टीमों का गठन
इस मामले में 17 अगस्त को युवती ने फाफामऊ थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं युवती को पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने 8 टीमों का गठन किया और लोकल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए जांच शुरू की। पुलिस की जांच में मुख्य आरोपी बरसाती उर्फ अनिल भारतीय का नाम सामने आया। पूछताछ में सामने आया कि वारदात के बाद बरसाती ने ही अपने साथी हिमांशु सरोज और विशाल पटेल को बुलाया था। 

फरार आरोपियों की तलाश जारी 
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमांशु सरोज को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुख्य आरोपी बरसाती और उसका साथी विशाल पटेल फरार हैं। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस उपायुक्त, कुलदीप सिंह गुनावत ने आज बताया कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। 

