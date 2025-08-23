अंधविश्वास की आड़ में दरिंदगी! तांत्रिक ने महिला से किया रेप, संतान की चाहत में झाड़ फूंक कराने गई थी महिला

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां पर संतान सुख न होने की समस्या लेकर इलाज कराने गई एक महिला से तांत्रिक ने रेप किया। घटना नौहझील थाना क्षेत्र की बटन वाली गली में हुई। आरोप है कि तांत्रिक ने महिला को कमरे में...

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां पर संतान सुख न होने की समस्या लेकर इलाज कराने गई एक महिला से तांत्रिक ने रेप किया। घटना नौहझील थाना क्षेत्र की बटन वाली गली में हुई। आरोप है कि तांत्रिक ने महिला को कमरे में बंद कर धुआं किया और फिर एक घंटे तक दुष्कर्म किया। महिला ने विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।



जानिए पूरा मामला

पीड़िता थाना लोहामंडी, आगरा की रहने वाली है। निकाह के 8 साल बाद भी संतान न होने पर उसे किसी ने बताया कि नौहझील (मथुरा) में तांत्रिक मुश्ताक अली तंत्र-मंत्र से इलाज करता है। इस पर महिला एक महीने पहले अपनी ननद के साथ वहां पहुंची थी।



ननद के साथ तांत्रिक के पास गई थी महिला

आरोप है कि करीब तीन बजे तांत्रिक ने उसे अकेले कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया और अगरबत्ती जलाकर धुआं कर दिया। धुएं की वजह से महिला आवाज नहीं निकाल सकी। इसके बाद तांत्रिक ने जबरन रेप किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पति और ननद की हत्या करवा देगा। महिला किसी तरह घर लौटी और पति को पूरी बात बताई। डर की वजह से तुरंत थाने नहीं गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।



पुलिस की कार्रवाई

एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि महिला की तहरीर पर तांत्रिक मुश्ताक अली के खिलाफ रेप और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



