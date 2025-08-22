Main Menu

दूल्हा निकला धोखेबाज: तीसरी शादी में 2 स्कूटी लूटकर फरार, पुलिस ने पकड़ने के लिए शुरू की तलाश

groom turned to be fraud absconded after robbing 2 scooters at third wedding

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहां एक शादी के दौरान ऐसा वाकया हुआ कि दुल्हन और उसका परिवार हैरान रह गया। जहां शादी के कुछ समय बाद दूल्हा अचानक दुल्हन के घर से 2- 2 स्कूटी लेकर फरार......

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहां एक शादी के दौरान ऐसा वाकया हुआ कि दुल्हन और उसका परिवार हैरान रह गया। जहां शादी के कुछ समय बाद दूल्हा अचानक दुल्हन के घर से 2- 2 स्कूटी लेकर फरार हो गया।

पहले से शादीशुदा था दूल्हा, तीसरी शादी में हुआ धोखा
सूत्रों से जानकारी मिली है कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां और 3 बच्चे पहले से ही हैं। दुल्हन जो एक टीचर है उसने जब इस मामले की जांच की तो यह बड़ा खुलासा हुआ कि यह शादी उसकी तीसरी शादी थी। दुल्हन ने बताया कि उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और आर्य समाज में शादी भी कर ली। इसके बाद ही दूल्हा दुल्हन के घर से स्कूटी लेकर फरार हो गया। पीड़िता ने महानगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

शादी के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी की तलाश जारी
आपको बता दें कि यह मामला शादी के नाम पर धोखाधड़ी और लूट की कई घटनाओं में से एक है। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां शादी के बाद दुल्हन गहने-जेवर लेकर ससुराल से भाग गई। पुलिस इस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

