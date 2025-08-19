Main Menu

किराएदार से चल रहा था अफेयर; पति ने रंगेहाथ पकड़ा, पत्नी ने 25 साल की शादी तोड़ प्रेमी संग रचाई शादी

Edited By Pooja Gill,Updated: 19 Aug, 2025 03:52 PM

the wife was having an affair with the tenant

वाराणसी: यूपी के वाराणसी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक महिला की शादी 25 साल पहले हुई थी, लेकिन उसका अपने किराएदार से अफेयर चल रहा था। पति को इस बात की जानकारी हो गई...

वाराणसी: यूपी के वाराणसी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक महिला की शादी 25 साल पहले हुई थी, लेकिन उसका अपने किराएदार से अफेयर चल रहा था। पति को इस बात की जानकारी हो गई। इसके बाद पति ने उसकी शादी प्रेमी के साथ करा दी। मंदिर में उसने दोने के सात फेरे करवाए और प्रेमी के साथ पत्नी को विदा कर दिया।  

किराएदार से चल रहा था अफेयर
बता दें कि मिर्जापुर के रहने वाले अरविंद्र कुमार पटेल की शादी 25 साल पहले चंदौली की रीना देवी से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी है और एक 18 साल का बेटा है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अरविंद को अपनी पत्नी पर शक होने लगा। रीना देवी का संबंध उसी के घर में किराए पर रहने वाले सियाराम यादव से था, जो घर के एक हिस्से में परचून की दुकान चलाता था। सियाराम की उम्र लगभग 50 साल है। 

शक होने पर पति ने की जासूसी
पति को दोनों के अफेयर के बारे में शक था। जिसके बाद उन्होंने जासूसी और दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया। घटना के बाद अरविंद ने अपने परिजनों और मोहल्लेवालों को बुलाया और वहीं पर पत्नी और उसके प्रेमी की शादी कराने का फैसला किया। बाद में सब लोग मिलकर वाराणसी के राजातालाब स्थित एक महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पूरे विधि-विधान के साथ रीना और सियाराम की शादी करवा दी गई।

