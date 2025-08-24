निक्की मर्डर केस मामला: आरोपी पति का एनकाउंटर! पुलिस हिरासत से भाग रहा था विपिन

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में महिला को ससुरालजनों द्वारा कथित तौर पर हत्या मामले में आरोपी पति का हाफ-एनकाउंटर कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की उसके बाद पुलिस ने विपिन को रोकने का प्रयास किया...

नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में महिला को ससुरालजनों द्वारा कथित तौर पर हत्या मामले में आरोपी पति का हाफ-एनकाउंटर कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की उसके बाद पुलिस ने विपिन को रोकने का प्रयास किया लेकिन आरोपी नहीं रुका । इस पर पुलिस ने आरोपी पति का हाफ-एनकाउंटर कर दिया।







आप को बता दें कि नोएडा में एक महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर मारपीट की, उसके बाल पकड़कर घसीटा और उसकी बहन और बेटे के सामने उसे आग लगा दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि आरोपी पुलिस हिरासत से भाग रहा इस पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। जबकि अन्य की तलाश जारी है।







मेरी मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर उनको चांटा मारा

पीड़िता के बेटे (लगभग छह साल) ने कहा, ‘‘मेरी मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर उनको चांटा मारा फिर लाइटर से आग लगा दी।'' यह घटना बृहस्पतिावर रात को हुई थी। इस भयावह घटना के दो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में, एक पुरुष और एक महिला पीड़िता के साथ मारपीट करते और उसे बालों से घसीटते हुए घर से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में, आग लगाने के बाद महिला लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है।



दो बहनों की शादी एक घर में हुई

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की बड़ी बहन कंचन जिसकी शादी उसी परिवार में हुई थी, ने ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस थाने के अंतर्गत सिरसा गांव में हुई घटना का वीडियो बनाया था। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की पहचान निक्की के रूप में हुई है। मीडिया को संबोधित करते हुए कंचन ने दावा किया कि उसकी छोटी बहन की हत्या उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने 36 लाख रुपये की दहेज की मांग पूरी न होने पर कर दी।



पहले बहन को बुरी तरह पीटा फिर आग लगा दी

विपिन के भाई की पत्नी कंचन ने दावा किया कि बृहस्पतिवार की रात को उसे बुरी तरह पीटा गया और आग लगा दी गई। उन्होंने कहा, ‘‘हमें पिछले कई दिनों से दहेज के लिए पीटा और प्रताड़ित किया जा रहा था। वे दहेज में 36 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। उन्होंने मेरी बहन के साथ अत्याचार किया।'' अपनी बहन के बेटे को गोद में लिए रोती हुई कंचन ने कहा, ‘‘उन्होंने उसकी गर्दन और सिर पर मारा और उस पर तेजाब फेंका। हमारे बच्चे भी उसी घर में थे। मैं कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे भी प्रताड़ित किया।



अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की हुई मौत

ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) सुधीर कुमार ने कहा, ‘‘21 अगस्त को हमें फोर्टिस अस्पताल से फोन आया जिसमें बताया गया कि जलने से घायल एक महिला को भर्ती कराया गया है और उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस तुरंत सफदरजंग अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन टीम के अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया।



आरोपी पति करना चाहता था दूसरी शादी

कंचन ने बताया कि उनके ससुराल वाले चाहते थे कि उनकी बहन चली जाए ताकि विपिन की दोबारा शादी हो सके। उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। मैं घायल हो गई... पूरे दिन बेहोश रही।'' कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘परिवार ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया।



जानिए घटना पर क्या बोली पुलिस

पीड़िता की बहन की शिकायत के आधार पर, कासना थाने में पीड़िता के पति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।'' अधिकारी ने कहा, ‘‘विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'