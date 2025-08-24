गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक व्यक्ति को रिहायशी इलाके में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर एक महिला को कई बार...

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक व्यक्ति को रिहायशी इलाके में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर एक महिला को कई बार थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

‘‘तुम मुझे मार रहे हो...''

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र में हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में, एक महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘‘दीदी वीडियो बनाओ'', जिस पर व्यक्ति ने जवाब दिया, ‘‘वीडियो बनाओ।'' इसके बाद महिला ने कहा, ‘‘तुम मुझे मार रहे हो'', जिस पर व्यक्ति ने कहा, ‘‘पहले किसने मारा?'' घटना के बारे में गाजियाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त रितेश त्रिपाठी ने कहा, ‘‘कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और उसे मार भी रहा था। घटना का संज्ञान लेते हुए, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।''

महिला ने ही सबसे पहले पुरुष को माराः पुलिस

सामने आए वीडियो में दिख रही महिला की पहचान यशिका शुक्ला के रूप में हुई है, जबकि वीडियो में दिख रहे पुरुष की पहचान कमल किशोर खन्ना के रूप में हुई है। विजय नगर थाने के प्रभारी शशि चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, ‘‘घटना शुक्रवार रात की है, जिसमें कमल किशोर खन्ना नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।'' पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि महिला ने ही सबसे पहले पुरुष को मारा था। वहीं, प्रसारित कुछ वीडियो में बताया गया है कि महिला को 38 सेकंड में आठ बार थप्पड़ मारे गए। हालांकि, पुलिस ने यह नहीं बताया कि महिला को कितनी बार थप्पड़ मारे गए।