17 साल की सहेली से बिछड़ने का गम नहीं सह पाई 35 साल की महिला, नदी में कूदी – बहादुर सिपाही ने यूं बचाई जान

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई है। जहां गुरुवार की शाम, लगभग 35 वर्षीय महिला सुधा राय ने सूखनई नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब उसकी दोस्ती और उसकी जिंदगी में चल रहे तनाव के कारण वह बहुत दुखी हो गई थी।

जानिए क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, सुधा राय पिछले कई सालों से मऊरानीपुर क्षेत्र में अकेली रहती थी। उसके पति की मौत के बाद से वह अपने जीवन में अकेली थी। उसके पड़ोसी की एक रिश्तेदार, खुशबू से उसकी दोस्ती हो गई। सुधा ने कहा था कि वह सिक्योरिटी गार्ड है। बाद में, सुधा और खुशबू दिल्ली चली गईं लगभग 8 महीने तक वहां साथ रहीं। कुछ समय पहले दोनों वापस मऊरानीपुर आ गईं और एक ही मकान में साथ रहने लगीं। लेकिन गुरुवार को जब खुशबू का पिता और भाई उसे खोजते हुए मऊरानीपुर पहुंचे और उसे अपने साथ ले जाने लगे, तो सुधा बहुत दुखी हो गई। उसे खुशबू से जुदाई सहन नहीं हुई और वह बहुत टूट गई। इस बात से वह इतनी परेशान हो गई कि उसने नदी में कूदने का फैसला कर लिया।

सुधा ने सूखनई नदी में लगा दी छलांग

बीते गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे सुधा ने सूखनई नदी में छलांग लगा दी। आसपास के लोग यह देखकर घबरा गए और तुरंत पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही मऊरानीपुर थाने के सिपाही धीरेन्द्र सिंह वहां पहुंचे। बिना देर किए, उन्होंने नदी में कूदकर सुधा को बचाने की कोशिश की। उनकी बहादुरी से वह महिला पानी में डूबने से बच गई। उसके बाद, सुधा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उसकी हालत खतरे से बाहर है और उसका इलाज चल रहा है।

क्या कारण था इस घटना का?

मामले की जानकारी के अनुसार, सुधा के पति का निधन हो चुका था। पति की मौत के बाद से वह अकेली रह रही थी। उसकी दोस्ती खुशबू से थी, जो उसकी सहेली थी। दोनों दिल्ली भी गई थीं और फिर वापस मऊरानीपुर लौट आईं। हाल ही में, जब खुशबू के परिवार वाले उसे घर ले जाने आए, तो सुधा बहुत दुखी हो गई। उसे अपनी दोस्त से जुदाई का गम बहुत हुआ। इसी दुख ने उसे नदी में कूदने पर मजबूर कर दिया।

पुलिस की भूमिका और प्रतिक्रिया

मऊरानीपुर थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सुधा को बचाया। पुलिस की इस बहादुरी और तत्परता की पूरे क्षेत्र में तारीफ हो रही है। पुलिस ने महिला का इलाज कराया और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा।