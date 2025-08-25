Main Menu

'3 साल से तुझे पसंद करता हूं, चलो साथ में मूवी देखने'- बीच सड़क पर बुजुर्ग ने नाबालिग को किया प्रपोज, भीड़ ने की जमकर पिटाई

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर एक नाबालिग लड़की को प्रपोज कर दिया। घटना मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर इलाके की है। बुजुर्ग ने लड़की से कहा, '3 साल से तुझे पसंद करता हूं, चलो साथ में मूवी देखने'। इस हरकत से वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी गई।

क्या हुआ था घटनास्थल पर?
बताया जा रहा है कि पीड़िता उस ई-रिक्शा चालक की सवारी बनकर कहीं जा रही थी। रास्ते में चालक ने लड़की से अश्लील बातें शुरू कर दीं और कहा कि वह उसे पिछले 3 साल से पसंद करता है। उसने लड़की से साथ में फिल्म देखने चलने की भी बात कही। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो आस-पास मौजूद लोग और उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते बुजुर्ग की बीच सड़क पर जमकर धुनाई शुरू हो गई। किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

दो समुदायों के जुड़ने से बढ़ा तनाव
घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया क्योंकि मामला दो समुदायों से जुड़ गया। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस को सूचना दी गई। भावनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया।

आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी ई-रिक्शा चालक दोनों अब्दुल्लापुर इलाके के ही रहने वाले हैं। लड़की की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कानून को अपने हाथ में ना लें और इस तरह की घटनाओं की तुरंत सूचना पुलिस को दें।

