Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • हो जाएं तैयार...यूपी में आज पूरी पावर से बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

हो जाएं तैयार...यूपी में आज पूरी पावर से बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Aug, 2025 09:03 AM

get ready clouds will rain with full power in up

Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जमकर बादल बरसने वाले है। मानसून एक बार फिर एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी और साथ में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है...

Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जमकर बादल बरसने वाले है। मानसून एक बार फिर एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी और साथ में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आने वाले चार दिन कई जिलों में भारी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। आज यानी 23 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है।  

अगले दो तीन दिन जारी रहेगी बारिश 
बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने एक नए वेदर सिस्टम के असर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में 23 से 25 अगस्त के बीच कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश के संकेत हैं। विभाग ने गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 45 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी तूफान चलने की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। बारिश का ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहने का आसार है। 

जानिए अपने जिले का हाल 
विभाग ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!