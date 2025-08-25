Main Menu

  • बुलंदशहर हादसे में 8 लोगों की मौत; सीएम योगी ने जताया दुख, पीड़ित परिजनों को मिलेगी 2-2 लाख की मदद

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Aug, 2025 11:29 AM

8 people died in bulandshahr accident cm yogi

Bulandshahr Accident: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार को हुए सड़क हादसे में हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त की है, जबकि घायलों के समुचित उपचार...

Bulandshahr Accident: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार को हुए सड़क हादसे में हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त की है, जबकि घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं। योगी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को दो-दो लाख रुपये व हर घायल को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों का उपचार सरकार के खर्चे पर किया जायेगा।       

सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश 
मुख्यमंत्री योगी ने सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दु:ख प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और जिला प्रशासन के अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने एवं घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।  

ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर 
बता दें कि बुलंदशहर जिले में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना रविवार देर रात दो बजे के बाद बुलंदशहर-अलीगढ़ सीमा पर अरनिया बाईपास के पास उस समय हुई जब एक ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई। बताया जा रहा है कि ‘‘ट्रैक्टर-ट्रॉली में 61 लोग सवार थे, जो कासगंज जिले के रफातपुर गांव से राजस्थान के जाहर पीर में तीर्थयात्रा के लिए जा रहे थे। घायलों को एक निजी अस्पताल सहित कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 

पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव 
पुलिस ने बताया कि 10 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायलों में से 10 को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, 10 को बुलंदशहर जिला अस्पताल और 23 को खुर्जा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान ट्रैक्टर चालक ईयू बाबू (40), रामबेटी (65), चांदनी (12), घनीराम (40), मोक्षी (40), शिवांश (6), योगेश (50) और विनोद (45) के रूप में हुई है। ये सभी कासगंज जिले के निवासी थे। पुलिस ने बताया कि 43 घायलों में से 12 की उम्र 18 वर्ष से कम है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 

