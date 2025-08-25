Main Menu

  • टूरिस्ट बस में छिपाकर ले जा रहे थे 200 किलो बारूद, उजैर-शाहनवाज गिरफ्तार – दिल्ली में बड़े धमाके की थी तैयारी?

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Aug, 2025 12:03 PM

baghpat news 200 kg of gunpowder was hidden in the bus two accused in custody

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस से 200 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई खेकड़ा थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस ने मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार भी किया...

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस से 200 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई खेकड़ा थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस ने मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और अब मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई
पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एक टूरिस्ट बस में भारी मात्रा में विस्फोटक दिल्ली ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने नेशनल हाईवे-709बी पर एक बस को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान बस की सीटों और डिब्बों के नीचे 200 किलो विस्फोटक सामग्री छिपाई हुई मिली।

दो तस्कर गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। उजैर – निवासी हापुड़, शाहनवाज – निवासी मेरठ। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह विस्फोटक कहां से लाया गया? किसे सप्लाई किया जाना था? इसका उपयोग कहां और किस मकसद से होना था?

क्या कहती है पुलिस?
पुलिस के अनुसार यह बस मुजफ्फरनगर के चरथावल से दिल्ली जा रही थी। इतने बड़े स्तर पर विस्फोटक मिलने के बाद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है।

