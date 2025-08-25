भक्तों से भरी ट्रॉली पर कहर बना तेज रफ्तार कंटेनर, चीख-पुकार के बीच थमीं 8 की सांसें, दर्जनों गंभीर घायल

Main Menu

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Aug, 2025 06:54 AM

Bulandshahr News (वरूण शर्मा): उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सोमवार (25 अगस्त) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-34 (NH-34) पर घटाल गांव के पास हुआ, जब गोगाजी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में 8 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 43 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

श्रद्धालु जा रहे थे गोगामेड़ी (राजस्थान)
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक,  बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि यह सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से राजस्थान के गोगामेड़ी स्थित प्रसिद्ध गोगाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। ट्रैक्टर में करीब 50 से 60 लोग सवार थे। घटना सोमवार तड़के उस समय हुई जब श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर ट्रॉली NH-34 पर चल रहा था। अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे कंटेनर ट्रक ने ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और कई लोग सड़क पर दूर तक जा गिरे।

मौके पर मचा कोहराम, राहत-बचाव में जुटा प्रशासन
हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

