जौनपुर में बारिश बनी काल! पानी में करंट से ऑटो चालक की दर्दनाक मौत, नाले में बहे दो लोग

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सोमवार को तेज बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया और नाले उफान पर आ गए। इसी बीच कोतवाली क्षेत्र के मछलीशहर बस स्टॉप के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष अभी भी लापता हैं।

जानिए, क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, तेज बारिश के चलते नाले में पानी तेजी से बह रहा था। उसी समय एक महिला और एक पुरुष नाले में बह गए। माना जा रहा है कि वे करंट की चपेट में भी आए होंगे। इस घटना को देख ऑटो चालक शिव गौतम (25 वर्ष) तुरंत उन्हें बचाने के लिए नाले की ओर दौड़ा, लेकिन वह खुद भी करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मौके पर हड़कंप, पुलिस और प्रशासन की जांच

हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए। पुलिस और नगर पालिका की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लापता महिला व पुरुष की खोज शुरू कर दी। लेकिन रात तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने तुरंत जांच कमेटी बना दी और अधिकारियों को 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।

पहली जांच में सामने आया बिजली विभाग की लापरवाही का शक

सर्किल ऑफिसर देवेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि करंट लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। इसके पीछे बिजली विभाग की लापरवाही हो सकती है या कोई और कारण, इसकी जांच चल रही है। पुलिस CCTV फुटेज भी देख रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया शिव गौतम का शव

पुलिस ने मृतक ऑटो चालक शिव गौतम का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, महिला और पुरुष की खोज जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं और प्रशासन से नालों की सफाई और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों।