Rain In UP: यूपी में अगले दो दिन होगी नॉनस्टॉप बारिश! मचाएगी इन जिलों में तबाही; येलो अलर्ट जारी

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में आज सुबह से घने बादल छा जाने से मौसम सुहावना हो गया। यहां पर एक बार फिर मानसून पूरी तरह एक्टिव हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने यहां पर आज भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, 24 अगस्त 2025 की सुबह 08:30 बजे से 25 अगस्त 2025 की सुबह 08:30 बजे तक मिर्जापुर जनपद में दोनों दिन भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। विभाग ने आज बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, लखनऊ, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

आज 25+ जिलों में भीषण बारिश

प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, और ललितपुर शामिल है। कल 24 अगस्त को इन जिलों और उनके आसपास के इलाकों में जोरदार वर्षा हो सकती है।