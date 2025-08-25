Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • चर्चित अनामिका शुक्ला शिक्षक भर्ती घोटाला: गोंडा में BSA समेत 8 पर FIR दर्ज

चर्चित अनामिका शुक्ला शिक्षक भर्ती घोटाला: गोंडा में BSA समेत 8 पर FIR दर्ज

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Aug, 2025 02:44 PM

anamika shukla case fir lodged against 8 people including bsa in gonda

गोंडा जिला मुख्यालय की कोतवाली नगर पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद चर्चित अनामिका शुक्ला शिक्षक भर्ती घोटाले में सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अतुल कुमार तिवारी समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

गोंडा (ओम चन्द शर्मा): गोंडा जिला मुख्यालय की कोतवाली नगर पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद चर्चित अनामिका शुक्ला शिक्षक भर्ती घोटाले में सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अतुल कुमार तिवारी समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

बीएसए समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने यह जानकारी दी। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) विवेक त्रिवेदी ने बताया कि आरोपियों में बीएसए के अलावा तत्कालीन वित्त एवं लेखा अधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, लिपिक सुधीर सिंह, अनुपम पांडेय, अनामिका शुक्ला, भैया चंद्रभान दत्त मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक दिग्विजयनाथ पांडेय, स्कूल के प्रधानाचार्य, और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।

शैक्षिक डिग्रियों का दुरुपयोग कर फर्जी नियुक्तियां दिलाता था गैंग
इस मामले में वादी प्रदीप कुमार पांडेय ने अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया, ‘‘बेसिक शिक्षा विभाग में एक संगठित गिरोह काम रहा है, जो नौकरी चाहने वालों की शैक्षिक डिग्रियों का दुरुपयोग कर फर्जी नियुक्तियां करता है।'' उन्होंने दावा किया कि इस घोटाले में करोड़ों रुपये का गबन हुआ है।

अनामिका शुक्ला के नाम पर हो रही थी फर्जी नियुक्तियां
याचिका के अनुसार, ‘‘अनामिका शुक्ला को वर्ष 2017 से नियमित वेतन मिल रहा था, लेकिन वर्ष 2020 में उसने दावा किया कि वह बेरोजगार हैं। जांच में यह सामने आया कि उन्हें कभी औपचारिक रूप से नियुक्त ही नहीं किया गया था, फिर भी उनके नाम पर वेतन भुगतान होता रहा।

शिकायत के आधार मामले की हो रही जांच
 इससे पूर्व, अनामिका शुक्ला ने कोतवाली नगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपने दस्तावेजों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह बेरोजगार हैं और उनकी कहीं नियुक्ति नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच उप-निरीक्षक शुभम दुबे को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!