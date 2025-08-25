Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • CM य़ोगी की बैठक में गैरहाजिर 5 अफसरों पर कार्रवाई: कमिश्नर ने रोका वेतन, विभागीय जांच के आदेश

CM य़ोगी की बैठक में गैरहाजिर 5 अफसरों पर कार्रवाई: कमिश्नर ने रोका वेतन, विभागीय जांच के आदेश

Edited By Mamta Yadav,Updated: 25 Aug, 2025 03:11 AM

action taken against 5 officers who were absent in cm yogi s meeting

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को गोरखपुर के एनेक्सी भवन में हुई विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में गैरहाजिर रहे अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने पांच अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का...

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को गोरखपुर के एनेक्सी भवन में हुई विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में गैरहाजिर रहे अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने पांच अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी शासन को भेज दी है।

मुख्यमंत्री के रवाना होते ही कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे और समीक्षा बैठक के बाद, मंडलायुक्त ने तुरंत कार्रवाई की। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों की सूची तैयार कर उनका वेतन रोका गया और शासन को पत्र लिखकर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की गई है।

किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
कार्रवाई की जद में आए अधिकारी निम्नलिखित हैं: सीएंडडीएस यूनिट 14, 19 और 42 के परियोजना प्रबंधक, यूपीआरएनएसएस (उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ) प्रथम के अधिशासी अभियंता और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं। इन सभी को समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित रहना था, लेकिन बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए।

प्रशासनिक अनुशासन का स्पष्ट संकेत
कमिश्नर अनिल ढींगरा की यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश देती है कि शासन की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों में लापरवाही या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कदम से न सिर्फ प्रशासनिक जवाबदेही तय होती है, बल्कि अन्य अधिकारियों को भी समयपालन और अनुशासन का संदेश जाता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!