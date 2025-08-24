Main Menu

  • मुश्ताक अली तांत्रिक नहीं वहसी निकला: संतान के लिए अंधविश्वास…महिला को दिया भरोसा फिर कर दिया कांड

Edited By Imran,Updated: 24 Aug, 2025 03:09 PM

in mathura mushtaq ali turned out to be a beast and not a tantrik

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अंधविश्वास की चपेट में अपराध का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर संतान की प्राप्ति के लिए एक महिला तांत्रिक बाबा के पास गई लेकिन बाबा ने उसके साथ गंदा काम कर दिया।

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अंधविश्वास की चपेट में अपराध का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर संतान की प्राप्ति के लिए एक महिला तांत्रिक बाबा के पास गई लेकिन बाबा ने उसके साथ गंदा काम कर दिया।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के नौझील थाना इलाके का है। रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल की महिला जिस कथित तांत्रिक मुश्ताक अली के संपर्क में पहुंची थी, उसी ने उसके साथ रेप कर दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ग्राणीण) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि महिला का निकाह आठ साल पहले हुआ था। उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी. शनिवार को वह एक 45 साल के कथित तांत्रिक मुश्ताल अली के संपर्क में आई।

मुश्ताक अली ने किया ये दावा
पुलिस के अनुसार, आरोपी मुश्ताक अली ने महिला को भरोसा दिया था कि वह उसे अपनी शक्तियों से गर्भवती करेगा। ऐसा करके पहले उसने महिला का भरोसा जीता और बाद में उसके साथ रेप कर दिया। फिलहाल आरोपी मुश्ताक अली फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने रेप के अलावा अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की ग्राउंड टीमें मुश्ताक को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं।

