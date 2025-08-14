सुहागरात पर सो गया दूल्हा तो दुल्हन ने कर दिया बड़ा कांड..... बुलानी पड़ी पुलिस, जानिए पूरा मामला

जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 24 घंटे बाद ही दुल्हन सोना-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। आधी रात को जागे दूल्हे ने दुल्हन को बिस्तर पर न पाकर हड़कंप मचा दिया।

संभल : जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 24 घंटे बाद ही दुल्हन सोना-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। आधी रात को जागे दूल्हे ने दुल्हन को बिस्तर पर न पाकर हड़कंप मचा दिया।



लुटेरी दुल्हन का कारनामा

पीड़ित सुनील कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके छोटे भाई अरविंद की शादी नैनीताल निवासी राधिका से धूमधाम से हुई थी। इस शादी का रिश्ता हल्द्वानी के मनोज और नैनीताल के लक्की नामक व्यक्तियों ने तय कराया था। रिश्ता पक्का करते समय आरोपियों ने 1.20 लाख रुपये यह कहकर लिए थे कि दुल्हन की मां की तबीयत खराब है और जल्द शादी करनी होगी।



घटना कैसे हुई

विदाई के बाद राधिका अशोकनगर स्थित अरविंद के घर आ गई। लेकिन 12 जुलाई की आधी रात को वह घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और ₹24,000 नकद लेकर चुपचाप भाग गई। जब दूल्हे और परिवार को पता चला, तो उन्होंने दुल्हन और उसके परिचितों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया।



पुलिस कार्रवाई

बनियाठेर थाना प्रभारी रमनपाल सिंह के अनुसार, पीड़ित की शिकायत पर राधिका सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।







