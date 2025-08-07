यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी कार्रवाई; यूपी के राज्य कर उपायुक्त निलंबित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के एक उपायुक्त को यौन उत्पीड़न के एक मामले में निलंबित कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया कि मथुरा संभाग-1 के उपायुक्त...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के एक उपायुक्त को यौन उत्पीड़न के एक मामले में निलंबित कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया कि मथुरा संभाग-1 के उपायुक्त (राज्य कर) कमलेश कुमार पांडे को एक अधीनस्थ अधिकारी का बार-बार यौन शोषण करने के प्रयास का प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के निलंबित कर दिया गया है। आदेश में उनकी हरकतों को “अनैतिक आचरण” करार दिया गया है।

बयान में कहा गया है कि यह निलंबन आदेश उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 4 के तहत जारी किया गया है। इसी नियमावली के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की गई है। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान पांडे को संयुक्त आयुक्त (कार्यकारी), राज्य कर, बांदा के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

मामले को दबाने की भी कोशिश की

एक अधिकारी के अनुसार, मामले की जांच कर रही यौन उत्पीड़न रोधी समिति के छह अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिन पर कथित तौर पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप है। आदेश में कहा गया है कि राज्य कर विभाग की विशेष सचिव कृतिका ज्योत्सना को पांडे के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

