कपल ने पार की बेशर्मी की सारी हदें, पैसेंजर ट्रेन में खुलेआम करने लगे कांड...

Viral Train Kiss Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पैसेंजर ट्रेन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल खुलेआम किस करता नजर आ रहा है। वीडियो के सामने आते ही यूजर्स भड़क उठे और कपल की हरकत पर जमकर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि पब्लिक प्लेस में इस तरह का व्यवहार गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

90 लाख से ज्यादा व्यू, 10 लाख लाइक्स

बताया जा रहा है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट good_news_001m से शेयर किया गया, जिसे अब तक 90 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। वहीं, 10 लाख से ज्यादा यूजर्स ने इसे लाइक किया है।

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने कपल को सुनाई खरी-खोटी

वीडियो पर कमेंट करते हुए कई यूजर्स ने कपल को खरी-खोटी सुनाई और सवाल उठाया कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह की हरकत ठीक है। कुछ ने तो पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की।

वीडियो में क्या है?

क्लिप में एक कपल पैसेंजर ट्रेन की सीट पर बैठा है और आसपास अन्य यात्री भी मौजूद हैं। इसी दौरान दोनों एक-दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे अन्य यात्रियों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स की भी भौंहें तन गईं।



