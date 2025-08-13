उत्तर प्रदेश में बाढ़ से त्राहि-त्राहि! डूबे 500 गांव, आज इन 15 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Aug, 2025 10:50 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते एक महीने से प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अब तक 500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई जिलों में पानी भर गया है, जिससे...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते एक महीने से प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अब तक 500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई जिलों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर का सफर
सूत्रों के मुताबिक, सबसे चिंताजनक स्थिति फैजाबाद और अयोध्या जैसे इलाकों में देखी जा रही है, जहां बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। कई गांवों में हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने का पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है।
आज 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 29 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज यानी **13 अगस्त को प्रदेश के पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 29 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।
ऑरेंज अलर्ट वाले जिले:
देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली और पीलीभीत।
येलो अलर्ट वाले जिले:
सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर (नगर और देहात), उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं।
इन जिलों में वज्रपात (आकाशीय बिजली) गिरने का खतरा
मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि पूरे प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। खासकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में खतरा ज्यादा है। जिन जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है उनमें शामिल हैं:प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, भदोही, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर, बरेली, पीलीभीत, और लगभग 50 अन्य जिले।
वहीं 14 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में बारिश जारी रहने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से आए नए मौसम तंत्र और पूर्वा हवाओं की नमी के कारण 13 और 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है।