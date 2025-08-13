‘कमरे में बुलाकर घूरते हैं, रात में वीडियो कॉल करते हैं...’ नोएडा के IAS अधिकारी पर महिला कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप; बात नहीं मानने पर नौकरी छीनने की धमकी

उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित राज्य कर विभाग में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर महिला कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न और शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के बाद शासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। महिला कर्मचारियों ने सीधा मुख्यमंत्री...

Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित राज्य कर विभाग में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर महिला कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न और शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के बाद शासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। महिला कर्मचारियों ने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह अधिकारी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, गाली-गलौच करता है, और धमकी देता है कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई, तो वह नौकरी से निकाल देगा।



"कमरे में बुलाकर घंटों खड़ा रखते हैं"

शिकायत में कहा गया है कि अधिकारी अक्सर महिला कर्मचारियों को अपने कमरे में बुलाकर घंटों खड़ा रखते हैं। वह उन्हें घूरते हैं, रात में वीडियो कॉल करते हैं और छिपकर वीडियो रिकॉर्डिंग करने तक का आरोप भी लगा है। महिलाओं का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें फर्जी मामलों में फंसाने और सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है।



चार महीने से चल रहा है उत्पीड़न: महिलाएं

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि अधिकारी का यह रवैया बीते चार महीनों से लगातार जारी है। महिलाओं ने बताया कि वह अक्सर कहते हैं – "मेरी बात नहीं मानोगी तो नौकरी छीन लूंगा, और कटोरा पकड़वा दूंगा।"



स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच की मांग

पीड़ित महिला कर्मचारियों ने पत्र में मांग की है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी या राज्य महिला आयोग से गोपनीय जांच कराई जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। यह शिकायत 5 अगस्त को दी गई थी, जिसके बाद शासन स्तर पर इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी किए गए हैं।



विभाग पहले भी आ चुका है विवादों में

गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य कर विभाग में सात अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। उन मामलों में भी महिला उत्पीड़न के आरोप सामने आए थे। अब इस ताजा शिकायत ने विभाग में एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है।