  • ड्यूटी पर तैनात सिपाही को अचानक उठा सीने में दर्द, हिम्मत दिखाकर पहुंचा अस्पताल – नहीं बच सकी जान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Aug, 2025 06:59 AM

lucknow news a soldier posted on duty died of a heart attack

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की  राजधानी लखनऊ के माल इलाके में तैनात एक सिपाही की बीते मंगलवार सुबह ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक सिपाही की पहचान दीपक कुमार (30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो डायल-112 में तैनात थे। घटना सुबह 6 से 7 बजे के...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की  राजधानी लखनऊ के माल इलाके में तैनात एक सिपाही की बीते मंगलवार सुबह ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक सिपाही की पहचान दीपक कुमार (30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो डायल-112 में तैनात थे। घटना सुबह 6 से 7 बजे के बीच की है। जब दीपक ड्यूटी पर थे, तभी उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उन्हें लगा कि शायद गैस की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने खुद बाइक उठाई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रहीमाबाद जा पहुंचे।

इलाज के दौरान बिगड़ी हालत, नहीं बचाई जा सकी सिपाही दीपक की जान
मिली जानकारी के मुताबिक, वहां डॉ. चंद्रप्रभा ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही दीपक की हालत बिगड़ने लगी और उनकी मौत हो गई। यह खबर सुनते ही साथी पुलिसकर्मियों और अफसरों में शोक की लहर दौड़ गई। दीपक 2019 बैच के सिपाही थे और माल इलाके में किराए के मकान में रहते थे। उनका पैतृक घर आगरा जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र की पीएनटी कॉलोनी में है। परिवार में उनकी मां सावित्री देवी और छोटा भाई राहुल रहते हैं। उनके पिता चंद्र प्रकाश का पहले ही निधन हो चुका है। दीपक की बहन की शादी हो चुकी है। घर की पूरी जिम्मेदारी दीपक ही संभाल रहे थे।दीपक के भाई राहुल ने बताया कि परिवार में उनकी शादी की तैयारी चल रही थी और उनके लिए लड़की भी देखी जा चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही यह दुखद हादसा हो गया।

परिवार की थी पूरी जिम्मेदारी, जल्द होने वाली थी शादी
घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे, इंस्पेक्टर नवाब अहमद, डायल-112 प्रभारी धर्मेंद्र यादव और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी। फिलहाल, प्राथमिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन सटीक जानकारी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी। यह घटना सुनकर पुलिस विभाग और दीपक के परिवार में गहरा शोक है।

