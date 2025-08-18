Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • बुलेट से घर लौट रही महिला दरोगा की मौत: अचानक सामने आया कुत्ता तो बैलेंस खो बैठी, फिर कार ने मारी टक्कर; IAS बनना चाहती थीं ऋचा

बुलेट से घर लौट रही महिला दरोगा की मौत: अचानक सामने आया कुत्ता तो बैलेंस खो बैठी, फिर कार ने मारी टक्कर; IAS बनना चाहती थीं ऋचा

Edited By Mamta Yadav,Updated: 18 Aug, 2025 05:21 PM

woman inspector returning home on a bullet dies

देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। बीती रात जिले के शास्त्री नगर इलाके में एक महिला सब इंस्पेक्टर की बुलेट सड़क पर एक आवारा कुत्ते से टकराई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।

Ghaziabad News, (संजय मित्तल): देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। बीती रात जिले के शास्त्री नगर इलाके में एक महिला सब इंस्पेक्टर की बुलेट सड़क पर एक आवारा कुत्ते से टकराई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।

ऋचा के हाथ-पैर समेत सिर पर गंभीर चोट आई
बता दें कि गाजियाबाद के कवि नगर थाने में तैनात दरोगा ऋचा सचान देर रात अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जब अपने घर जा रही थी तो गाजियाबाद के ही कवि नगर थाने के काटे चौक पर आवारा कुत्ता सामने आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ऋचा की बुलेट अनबैलेंस हो गई और वह बाइक से नीचे गिर पड़ी। तभी पीछे से आ रही कार ने दरोगा को टक्कर मार दी जिससे वह दूर तक सड़क पर घिसटती हुई चली गई जिसके चलते ऋचा के हाथ-पैर समेत सिर पर गंभीर चोट आई जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

बेटी अब नहीं रही...पिता को नहीं हो रहा विश्वास
मिली जानकारी के अनुसार ऋचा 2023 बैच की दरोगा है और कानपुर की रहने वाली थी। इस बात की सूचना जैसे ही रिचा के परिजनों को हुई तमाम परिजन गाजियाबाद पहुंचे। रिचा के पिता से जब बात की तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के साथ यह हादसा हुआ है क्योंकि उनके पिता ने बताया कि अब से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी से बातचीत की थी और उसका हाल-चाल जाना था और सब कुछ उनकी बेटी ने कहा था अच्छा है लेकिन किसे पता था की ऋचा से आखरी बार बात कर रहे हैं।

 IAS बनना चाहती थीं ऋचा
आवारा कुत्ता बना मौत की वजह... पूछे गए सवाल पर ऋचा के पिता ने कहा कि आवारा कुत्तों पर एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से लगातार हादसे होते हैं और कोई ना कोई अपनी जान गंवा बैठता है। बताया जा रहा है कि ऋचा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और आईएएस बनना चाहती थी। इसी बीच 2023 में उनकी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हो गई थी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!