पति ने मांगा पानी, पत्नी ने पिला दिया जहर! घूंट भरते ही बिगड़ी हालत, तीज की रात मचा हड़कंप

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के करारी थाना क्षेत्र के पवारा गांव में तीज त्योहार के दिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक महिला ने मामूली विवाद के बाद अपने पति को जहर मिला पानी पिला दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। पीड़ित को पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

जानिए, क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना पवारा गांव के निवासी मुकेश के साथ हुई, जिसकी शादी 2022 में भलेखा गांव की रहने वाली प्रभावती से हुई थी। शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं और दोनों का 3 साल का बेटा रितेश भी है। परिजनों के अनुसार, पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच झगड़े हो रहे थे। तीज की रात, लगभग 10 बजे मुकेश ने अपनी पत्नी से पानी मांगा। पानी पीते ही उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे उल्टी-दस्त और बेहोशी जैसी तकलीफें होने लगीं।

जहर पिलाने का आरोप

मुकेश के पिता दुखराम ने आरोप लगाया कि बहू प्रभावती ने अपनी मां के साथ मिलकर पानी में जहर मिलाया था और बेटे को मारने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बेटे की हालत बिगड़ते ही उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

परिजन सदमे में, गांव में चर्चा

इस घटना के बाद से परिवार पूरी तरह सदमे में है। गांव में भी यह घटना दबी जुबान से चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग हैरान हैं कि एक पत्नी ने त्योहार के दिन ही ऐसा खौफनाक कदम कैसे उठा लिया।

पुलिस की प्रतिक्रिया

इस मामले में पुलिस ने कहा है कि उन्हें शिकायत मिल चुकी है। जांच शुरू कर दी गई है और तहरीर के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।