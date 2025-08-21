Main Menu

  • जमीन के लालच में हैवान बना पति, पत्नी और 3 बच्चियों को नदी में फेंका; बहराइच में दिल दहला देने वाला कांड

Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Aug, 2025 02:40 PM

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बच्चियों को जिंदा नदी में फेंक कर मार डाला। वजह थी – जमीन हड़पने का लालच और हत्या के एक पुराने केस में गवाही......

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बच्चियों को जिंदा नदी में फेंक कर मार डाला। वजह थी – जमीन हड़पने का लालच और हत्या के एक पुराने केस में गवाही से बचना।

क्या है पूरा मामला?
घटना थाना मोतीपुर क्षेत्र के रामईपुरवा (पकड़िया दीवान) गांव की है। जहां के रहने वाले अनिरुद्ध कुमार को पुलिस ने पत्नी और 3 बच्चियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है।

कौन-कौन थे पीड़ित?
* सुमन – अनिरुद्ध की पत्नी (पहले उसकी भाभी थी)
* अंशिका – अनिरुद्ध की बेटी
* लाडो – अनिरुद्ध की दूसरी बेटी
* नंदिनी – अनिरुद्ध के मरे हुए भाई की 12 साल की बेटी

शिकायत किसने की?
सुमन की मां रमपता देवी (निवासी: चौधरीगांव, थाना मोतीपुर) ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसका दामाद अनिरुद्ध उसकी बेटी और 3 नातिनों को ले गया है और अब वे लापता हैं।

आरोपी ने कबूला जुर्म
पुलिस ने जांच शुरू की और अनिरुद्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने पत्नी और 3 बच्चियों को जिंदा नदी में फेंक कर मारने की बात कबूल ली।

हत्या की वजह क्या थी?
2018 में अनिरुद्ध ने अपने सगे भाई की हत्या कराई थी, ताकि उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। हत्या के केस में भाभी सुमन (अब पत्नी) मुख्य गवाह थी। अनिरुद्ध चाहता था कि सुमन गवाही बदल दे, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया, तो अनिरुद्ध ने उसकी हत्या की साजिश रची।

कैसे दिया वारदात को अंजाम?
14 अगस्त को अनिरुद्ध ने एक साथी की मदद से सुमन और बच्चियों को मायके से बुलाया। कहा कि मंदिर दर्शन के लिए चलना है, और उन्हें लखीमपुर के खमरिया इलाके में ले गया। वहां उफनती शारदा नदी के किनारे ले जाकर चारों को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने मौके से कपड़े और जूते बरामद किए हैं।

पुलिस की कार्रवाई
मुख्य आरोपी अनिरुद्ध गिरफ्तार हो चुका है। उसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश की जा रही है।

पुलिस का बयान
एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि अनिरुद्ध बहुत चालाकी से पूरे मामले को अंजाम दिया, लेकिन जांच में उसकी सच्चाई सामने आ गई।

