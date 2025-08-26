Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • संभल में हाईस्कूल के छात्र की निर्मम हत्या, गला रेतकर उतारा मौत के घाट, खेत में मिला शव

संभल में हाईस्कूल के छात्र की निर्मम हत्या, गला रेतकर उतारा मौत के घाट, खेत में मिला शव

Edited By Purnima Singh,Updated: 26 Aug, 2025 05:02 PM

tenth class student murdered by slitting his throat in sambhal

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र स्थित जंगल में मंगलवार की सुबह संदिग्ध हालात में 16 वर्षीय एक छात्र का शव बरामद किया गया .....

संभल : उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र स्थित जंगल में मंगलवार की सुबह संदिग्ध हालात में 16 वर्षीय एक छात्र का शव बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के कैथल गांव के जंगल में आज सुबह साढ़े नौ बजे पुलिस ने सुमित (16) का शव मिलने की जानकारी मिली थी। 

उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मौके पर पहुंच कर फोरेंसिक टीम ने भी जांच की। उन्होंने बताया कि सुमित की बहन पूजा का कहना है कि उसका भाई सोमवार की रात खाना खाकर घर से निकला था। उसके बाद से वह नहीं लौटा। विश्नोई ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!