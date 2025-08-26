संभल में हाईस्कूल के छात्र की निर्मम हत्या, गला रेतकर उतारा मौत के घाट, खेत में मिला शव

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र स्थित जंगल में मंगलवार की सुबह संदिग्ध हालात में 16 वर्षीय एक छात्र का शव बरामद किया गया .....

संभल : उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र स्थित जंगल में मंगलवार की सुबह संदिग्ध हालात में 16 वर्षीय एक छात्र का शव बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के कैथल गांव के जंगल में आज सुबह साढ़े नौ बजे पुलिस ने सुमित (16) का शव मिलने की जानकारी मिली थी।



उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मौके पर पहुंच कर फोरेंसिक टीम ने भी जांच की। उन्होंने बताया कि सुमित की बहन पूजा का कहना है कि उसका भाई सोमवार की रात खाना खाकर घर से निकला था। उसके बाद से वह नहीं लौटा। विश्नोई ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है।