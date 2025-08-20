गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव के किए 7 टुकड़े, फिर आशिक ने भाई को फोन किया- बोला तेरी बहन को मार डाला, पढ़े दिल दहला देने वाल Crime Story

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। पूर्व प्रधान संजय पटेल ने अपनी प्रेमिका रचना यादव (35) की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को 7 टुकड़ों में काट डाला। इस वारदात में उसका भतीजा संदीप पटेल और साथी प्रदीप उर्फ दीपक...

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। पूर्व प्रधान संजय पटेल ने अपनी प्रेमिका रचना यादव (35) की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को 7 टुकड़ों में काट डाला। इस वारदात में उसका भतीजा संदीप पटेल और साथी प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार भी शामिल थे।



कुएं से मिली बोरियों में लाश के टुकड़े

13 अगस्त को टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव के एक कुएं से 2 बोरियां बरामद हुईं। इनमें महिला के धड़ के हिस्से मिले। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में कुएं से एक हाथ भी मिला, लेकिन सिर और पैर गायब थे, जिससे पहचान मुश्किल हो गई।



18 पुलिस टीमों ने सुलझाई गुत्थी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 18 टीमें गठित कीं। जांच के दौरान पता चला कि शव की शिनाख्त टीकमगढ़ (मप्र) की रहने वाली रचना यादव के रूप में हुई। उसके भाई ने भी शव की पुष्टि की और बताया कि आरोपी संजय ने उसे फोन कर कहा था—“तेरी बहन को मार डाला है।”



अवैध संबंध बना हत्या की वजह

जानकारी के अनुसार, रचना यादव की दो शादियां हो चुकी थीं। दूसरी शादी के बाद उसका नाम कई विवादों में आया और केस भी दर्ज हुआ। इसी बीच उसकी नजदीकियां पूर्व प्रधान संजय पटेल से बढ़ीं। दोनों के बीच पिछले दो साल से संबंध थे। बताया जा रहा है कि रचना शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इसी बात से परेशान होकर संजय ने उसकी हत्या की साजिश रची।



कार में गला घोंटा, फिर काटे टुकड़े

9 अगस्त को संजय अपने भतीजे संदीप और साथी प्रदीप के साथ रचना को कार में बैठाकर घुमाने ले गया। कार में ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को 7 टुकड़ों में काटकर तीन बोरियों में भर दिया। इनमें से कुछ हिस्से कुएं में और बाकी लखेरी नदी में फेंक दिए गए।



गिरफ्तारी और बरामदगी

पुलिस ने बुधवार को संजय पटेल और संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर नदी से सिर और अन्य हिस्से बरामद किए गए। दोनों को जेल भेज दिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी प्रदीप अभी फरार है।





