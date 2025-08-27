तहसील में बंदर ने मचाया हड़कंप, मोपेड से उड़ाए 80 हजार रुपए; फिर पेड़ पर चढ़कर बरसाए नोट!

Auraiya News: उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के बिधूना तहसील परिसर में बुधवार को एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। जहां एक बंदर ने एक व्यक्ति की मोपेड की डिग्गी से 80 हजार रुपए से भरा बैग निकाल लिया, फिर पेड़ पर चढ़कर नोटों की बरसात कर दी।...

Auraiya News: उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के बिधूना तहसील परिसर में बुधवार को एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। जहां एक बंदर ने एक व्यक्ति की मोपेड की डिग्गी से 80 हजार रुपए से भरा बैग निकाल लिया, फिर पेड़ पर चढ़कर नोटों की बरसात कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानिए, क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिर, घटना डोंडापुर गांव के अनुज कुमार के पिता रोहिताश चंद्र के साथ हुई। वे तहसील में जमीन की रजिस्ट्री कराने आए थे। उनकी मोपेड की डिग्गी में एक बैग में 80 हजार रुपए रखे हुए थे। जब रोहिताश वकील गोविंद दुबे के साथ कागजी कामों में व्यस्त थे, तभी एक बंदर ने मौका देखकर मोपेड की डिग्गी खोली और पैसों वाला बैग निकाल लिया।

बंदर की हरकत देख लोग रह गए दंग

बंदर बैग लेकर पास के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से बैग खोलकर नोट बाहर फेंकने लगा। देखते ही देखते पेड़ के नीचे नोटों की बरसात होने लगी।

नीचे खड़े लोगों ने नोटों को बटोरना शुरू कर दिया। लेकिन अफरा-तफरी में कुछ नोट फट गए और कुछ को लोग उठा ले गए।

कितना हुआ नुकसान?

बंदर की इस शरारत के बाद रोहिताश को केवल 52 हजार रुपए ही वापस मिल पाए, बाकी 28 हजार रुपए या तो फटे मिले या फिर गायब हो गए।

वायरल हुआ वीडियो, लोग बोले – कुछ भी सुरक्षित नहीं

इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर कैसे पेड़ पर बैठकर नोट फेंक रहा है, और लोग नीचे से लपक रहे हैं। तहसील परिसर में मौजूद लोगों ने बताया कि यहां बंदरों का आतंक लगातार बना रहता है। खाना खाना तो दूर, कोई भी सामान खुला नहीं छोड़ सकते। बंदर सामान छीन लेते हैं या नुकसान पहुंचा देते हैं।

अधिकारी भी रह गए हैरान

इस तरह की घटना ने स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हैरान कर दिया। लोगों में गुस्सा और नाराजगी है कि प्रशासन इस बंदर समस्या को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा।