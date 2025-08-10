Rain Alert: यूपी में आज होगी तबाही वाली बारिश! आकाशीय बिजली भी गिरेगी, इन जिलों में अलर्ट जारी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून की शुरुआत के बाद से 10 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। एक जून से आठ अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई...

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून की शुरुआत के बाद से 10 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। एक जून से आठ अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। रक्षाबंधन के दिन भी कई जिलों में जमकर बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेश के कई जिलों में बरसात होगी। झांसी समेत 30 जिलों में बारिश अलर्ट भी जारी किया गया है।

अब तक 457.2 मिमी बारिश हुई

विभाग के अनुसार, राज्य में अब तक सामान्य 416.4 मिमी बारिश के मुकाबले 457.2 मिमी बारिश हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य 443.7 मिमी बारिश के मुकाबले 427.6 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से चार फीसदी कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 378.3 मिमी बारिश के मुकाबले 499.5 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 32 प्रतिशत अधिक है। पिछले कई दिनों से रुक रुककर बारिश हो रही है जिससे जन जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि यूपी में एक से सात अगस्त के बीच असाधारण रूप से भारी बारिश हुई, जो सामान्य से लगभग 103 प्रतिशत अधिक है।

राजधानी में हुई इतनी बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में इस अवधि के लिए सामान्य 51.4 मिमी बारिश के मुकाबले 104.1 मिमी बारिश हुई जो इसकी औसत साप्ताहिक वर्षा से दोगुने से भी अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य 51.5 मिमी बारिश के मुकाबले 98 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 90 प्रतिशत अधिक है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 51.4 मिमी बारिश के मुकाबले 112.9 मिमी बारिश हुई जो 120 प्रतिशत अधिक है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये आंकड़े बरकरार रहने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं।पिछले 24 घंटों में, राजधानी लखनऊ में सामान्य 4.4 मिमी बारिश के मुकाबले 22.5 मिमी बारिश हुई, जो औसत से 481 प्रतिशत अधिक है। कुल मिलाकर यहां सामान्य 370.1 मिमी बारिश के मुकाबले 381.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से तीन प्रतिशत अधिक है।

आज इन इलाकों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 10 अगस्त को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में से झांसी,बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और आसपास के इलाके शामिल है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे बाद मानसून की रफ्तार और तेज होगी। 11 अगस्त को भी कई जिलों में बरसात होने की संभावना है।

