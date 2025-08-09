यूपी में नहीं थम रहा बारिश का सिलसिला; आज 30 जिलों में यलो अलर्ट, जानिए कब तक रहेगा जारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 09 Aug, 2025 08:57 AM
UP Weather Update: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार रुक रुककर बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी संभाग में नौ अगस्त को कई जगहों पर और 10 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। विभाग ने आज 30 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है।
क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान लखनऊ में छह सेमी से अधिक बारिश हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान पूरे राज्य में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और पूर्वी भागों में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश भी दर्ज की गई। शुक्रवार को, लखनऊ में बादल छाए रहें और तेज़ हवाएं चली और कई बार बारिश हुई और साथ ही गरज के साथ छींटे भी पड़ें।
आज इन जिलों में होगी बारिश
आईएमडी ने 9 अगस्त से 11 अगस्त को राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, फरुखाबाद, कत्रौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, विजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, महोबा, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।