Weather News: यूपी में मॉनसून बारिश लेगा खतरनाक रूप, इन 6 जिलों में रेड, 14 में ऑरेंज और 33 में येलो अलर्ट जारी

Weather News in Hindi: प्रदेश में भारी बारिश की वजह से गंगा समेत कई सहायक नदियां उफान पर हैं और कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अभी मानसून कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी 9 अगस्त के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।



आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार, आज यानि 9 अगस्त को ही प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जिनमें गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर समेत कई जिले शामिल हैं। वहीं, अमेठी, अयोध्या और लखनऊ समेत कई जिलों में आकस्मिक बाढ़ का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है, जिससे प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ गई है।



इन जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने गोंडा, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी और अयोध्या में भयंकर बारिश के लिए रेड अर्लट जारी किया है।



इन जिलों में ऑरेंज अर्लट

मौसम विभाग ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, बस्ती, श्रावस्ती, हरदोई, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में ऑरेंज अर्लट जारी किया है।



इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाद ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सहारनपुर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी में येलो अर्लट जारी किया है। यानी की इन जिलों में भारी वर्षा कि चेतावनी दी है।