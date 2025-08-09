‘हिंदू महिला के साथ अय्यासी...’, होटल में घुस कर सलमान को जमकर मारे बजरंग दल वाले, बाद में पता चली सच्चाई

यूपी के आगरा जिले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडई सामने आई है। दरअसल, यहां पर एक युवक को इस लिए पीट दिया गया कि वह एक हिंदू लड़की के साथ होटल आया हुआ था। मौके पर पुलिस मौजूद थी फिर भी उपद्रवी उसे लात-घूंसे और जूते चप्पलों से पीटते रहे। बाद में...

आगरा: यूपी के आगरा जिले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडई सामने आई है। दरअसल, यहां पर एक युवक को इस लिए पीट दिया गया कि वह एक हिंदू लड़की के साथ होटल आया हुआ था। मौके पर पुलिस मौजूद थी फिर भी उपद्रवी उसे लात-घूंसे और जूते चप्पलों से पीटते रहे। बाद में पता चला कि दोनों की कपल मुस्लिम समाज के थे।



आपको बता दें कि यह पूरा मामला 6 अगस्त का बताया जा रहा है। शमसाबाद कस्बे के टोला मोहल्ले का निवासी सलमान ने आईडी देकर होटल में कमरा लिया। उसके साथ साड़ी पहने एक महिला कमरे में चली गई। इसकी जानकारी स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं को हो गई। सारे एकजुट होकर पहुंच गए। होटल का दरवाजा खटखटाया। कमरे से बाहर आए सलमान को बुरी तरह से पीट दिया। पीटने वाले युवक कह रहे थे कि हिंदू महिला को कमरे ले जाकर अय्याशी कर रहा है।

भ्रम फैलाया गया...

युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो शेयर कर लिखा गया कि मुस्लिम युवक हिंदू महिला को होटल में ले जाकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा है। इससे लोगों में भ्रम फैल गया। सच्‍चाई ये है कि युवक और महिला दोनों एक ही धर्म के हैं। दोनों एक ही मोहल्‍ले में रहते हैं।



आरोपियों को गिरफ्तार करेगी पुलिस

वहीं, इस पूरी घटना को लेकर थाना शमसाबाद के थाना प्रभारी डीपी त्रिपाठी ने बताया कि कस्बे के होटल में ठहरे व्यक्ति की कुछ लोगों ने पिटाई लगाई थी। महिला युवक के मोहल्ले की थी जो कि उसके समाज की थी। जिन लोगों ने युवक को पीटा है उनकी पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जएगा।