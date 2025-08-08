Main Menu

  • Rain Alert: यूपी के 39 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना, जानें अपने जिले का हाल

Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Aug, 2025 12:44 PM

rain alert red alert issued for heavy rain in 39

Rain Alert In Up: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीते कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया, तापमान में गिरावट दर्ज की गई...

Rain Alert In Up: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीते कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन, वहीं कई जिलों में ये बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई गांवों में पानी घुस गया है और कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। वहीं, मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। आज 39 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है।

आज गरज चमक के साथ होगी बारिश 
यूपी में मानसून सक्रिय है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं, पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर भी अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। गंगा-यमुना, सरयू समेत तमाम प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज (8 अगस्त) को भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 

रक्षाबंधन पर तेज बारिश के आसार
विभाग के अनुसार, शनिवार 9 अगस्त को बारिश के सिलसिले में और तेजी आएगी और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर झमाझम बारिश हो सकती है। 13 अगस्त तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 

इन जिलों में अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने प्रदेश के 39 जिलों में आकाशीय बिजली के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई है। जिनमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रवि दास नगर, वाराणसी, ग़ाज़ीपुर, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, राय बरेली, अमेठी, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत शामिल हैं। 

