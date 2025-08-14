पुलिसकर्मियों की दबंगई; चौकी इंचार्ज ने दुकानदार को लाठी और लात-घूंसों से पीटा...तोड़ा दम

Main Menu

Edited By Pooja Gill,Updated: 14 Aug, 2025 11:21 AM

UP News: यूपी के सीतापुर जिले में पुलिसकर्मियों की दबंगई का एक मामला सामने आया है। यहां पर चौकी इंचार्ज ने एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी।पिटाई इतनी ज्यादा की कि उसकी मौत हो गई...

UP News: यूपी के सीतापुर जिले में पुलिसकर्मियों की दबंगई का एक मामला सामने आया है। यहां पर चौकी इंचार्ज ने एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी।पिटाई इतनी ज्यादा की कि उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गुस्साए हुए परिजनों ने गांव वालों के साथ मिलकर जाम लगा दिया। इस मामले में चौकी इंचार्ज व एक सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।  

जानिए पूरा मामला 
यह पूरा मामला जिले के सिधौली कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पर जसवंतपुर गांव के मजरा कटसरैया निवासी सत्यपाल यादव की जाफरीपुरवा में परचून की दुकान है। वह मंगलवार रात दुकान के बाहर ही सो गया था। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात चौकी इंचार्ज मणिकांत श्रीवास्तव हमराही के साथ गश्त कर रहे थे। उन्होंने दुकानदार को जगाया और पूछताछ की। आरोप है कि इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने सत्यपाल को जमकर पीट दिया। 

इलाज के दौरान तोड़ा दम 
आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने सत्यपाल को लाठी और लात-घूंसों से पीट दिया। शोर सुनकर लोगों ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद सत्यपाल का भाई वहां पर पहुंचा। पुलिस की मारपीट से वो बुरी तरह से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। हां इलाज के दौरान सत्यपाल ने दम तोड़ दिया। 

वीडियो वायरल 
सोशल मीडिया पर सत्यापाल का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सत्यपाल सड़क पर पड़े हैं। इसमें दरोगा मणिकांत मौके पर खड़े हैं। एक ग्रामीण उनसे पूछ रहा है कि किसने मारा तो सत्यपाल दरोगा के लिए कहते नजर आ रहे हैं कि ई बाबूजी हमका मारिन हैं। बताया जा रहा है कि दरोगा मणिकांत ने सत्यापाल को उसी की दुकान के बाहर पीटा। मरणासन्न हालत में पड़े सत्यपाल का आसपास के दुकानदारों ने एक वीडियो बना लिया। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। आरोपी दरोगा व उसके हमराही पर केस दर्ज कर लिया गया है। 

