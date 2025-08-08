पूर्व मंत्री के सचिव की पत्नी से प्रेंम का ढोंग, जबरन घर में घुस कर किया कांड...निजी पल की तस्वीरें वायरल करने धमकी और लाखों रूपए ऐंठ लिया आरोपी

यूपी की राजधानी लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी ने शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। दरअसल, पीड़िता ने उस युवक के खिलाफ गोमती नगर थाने में FIR भी दर्ज कराई है।

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी ने शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। दरअसल, पीड़िता ने उस युवक के खिलाफ गोमती नगर थाने में FIR भी दर्ज कराई है।



आरोप लगा है कि पूर्व मंत्री के सचिव की पत्नी के साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं आरोपी ने महिला के निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो के जरिए न सिर्फ उसे धमकाया, बल्कि लाखों रुपए और कीमती जेवर भी हड़प लिए।



विस्तार से जानिए पूरा मामला ?

इस मामले को लेकर सचिव ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है कि आरोपी अनिल पांडे उनकी पत्नी को लंबे समय से जानता था। पत्नी को झांसा देते हुए धीरे-धीरे दोस्ती को प्यार में बदलने का नाटक किया। जब मना करती तो धमकी भी देने लगता था। पति के अनुसार, कि 25 और 26 मई को वह जबरन उनके घर में घुस गया और पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। इसके बाद उसने लगातार निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।



ब्लैकमेल करके आरोपी ने 2 लाख लिए

पीड़ित सचिव के आरोपों के अनुसार, आरोपी धमकी देते हुए पत्नी से 2 लाख रूपए नकद और कीमती जेवर भी ले लिए। 10 जुलाई को उसने कॉल कर कहा कि वह अब भी महिला से प्रेम करता है और जब चाहे तब मिल सकता है। आरोपी ने चेतावनी दी कि अगर महिला ने तलाक नहीं दिया, तो अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा... इस दौरान उसने परिवार को



पीड़ित ने सीएम को लिखा पत्र

सचिव ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहा है और अब भी उनकी पत्नी और परिवार पर खतरा बना हुआ है।