इटावा में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर का आमना-सामना: मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, चोरी का ट्रैक्टर-तमंचा बरामद

Etawah News, (अरवीन): इटावा जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना बकेवर क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर चन्दू उर्फ चन्द्रशेखर का आमना-सामना हो गया। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश में चन्दू और उसके साथी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली चन्दू के पैर में लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उसका भाई ऋषि अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से चोरी का महिन्द्रा ट्रैक्टर, एक तमंचा, तीन खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए।



बता दें कि घटना 17 अगस्त 2025 की रात थाना क्षेत्र के इकनौर तिराहे पर हुई, जब पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी महासिंगपुरा की ओर से एक महिन्द्रा ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। रोकने के प्रयास पर ट्रैक्टर सवार ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए गोलियां चला दीं। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने फिर से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें चन्दू उर्फ चन्द्रशेखर गोली लगने से घायल हो गया और दबोच लिया गया।



पुलिस पूछताछ में चोरी के ट्रैक्टर का खुलासा

गिरफ्तार आरोपी चन्दू उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र स्व. अंगद, निवासी सूजीपुरा थाना भरथना, इटावा का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। वह हिस्ट्रीशीटर (HS No. 216A) है और हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में करीब 17 मुकदमों में वांछित रहा है। पुलिस पूछताछ में उसने चोरी के ट्रैक्टर का खुलासा किया और फरार साथी का नाम अपने भाई ऋषि के रूप में बताया। वहीं बरामदगी में पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी का महिन्द्रा ट्रैक्टर, 315 बोर का तमंचा, तीन खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस को बरामद किया।